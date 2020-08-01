Спасатели предотвратили распространение пламени на жилой дом и хозяйственное здание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 31 июля в 15:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Коломак."На место происшествия немедленно выехало подразделение ДСНС на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горел сеновал с сеном на площади около 32 м. кв.В 15:35 пожар удалось локализовать, а в 19:45 полностью ликвидировать. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные хозяйственные постройки двора, а также на жилой дом", - рассказали в службе спасения.Причина пожара выясняется.