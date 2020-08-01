Большинство из найденных боеприпасов - минометные мины.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 31 июля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда провели обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в Немышлянском районе Харькова и Изюмском районе области. В ходе обследования спасатели обнаружили 36 взрывоопасных предметов, среди которых две гранаты РГД-33, 34 минометных и одна противотанковая мины.Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.