За попытку откупиться от административного протокола водитель заплатит 8500 гривен.Согласно данным, опубликованным в Едином реестре судебных решений, в марте 2020 года патрульные полицейские остановили автомобиль Daewoo Lanos, который двигался с неисправными фарами. Во время диалога с водителем правоохранители заметили у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, от которого тот отказался в присутствии понятых. Чтоб избежать протокола об административном нарушении за вождение в нетрезвом виде, водитель предложил патрульным взятку в виде двух мобильных телефонов и серебряных украшений.
"Полицейскими неоднократно, было разъяснено положения об уголовной ответственности за предложение должностному лицу неправомерной выгоды, на что водитель не реагировал, пренебрегая предупреждением полицейского, с целью избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и покинуть место происшествия", - сообщается в опубликованном документе.
Изучив все материалы дела, суд признал водителя виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятистам необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 8500 гривен.