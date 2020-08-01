В результате аварии двое людей получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, на окружной дороге произошло столкновение грузовика "ЗИЛ" и автомобиля "ВАЗ-21011", который двигался в сторону Салтовского шоссе. В результате ДТП пострадал 39-летний водитель и 41-летняя пассажирка легковушки. Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи."Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в ведомстве.