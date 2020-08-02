Об этом нардеп написала на своей официальной странице в соцсетях.

Народный депутат Украины Юлия Светличная, вместе с Игорем Черняком и Дмитрием Булахом, которые накануне присоединились к команде нардепа, посетили концерт Схід Opera Просто Неба stage, собравший под открытым небом ценителей классической музыки.«Отдыхаем вместе с харьковчанами. Отличная музыка, классная компания и настоящая харьковская атмосфера! Субботний вечер просто супер», - написала Светличная на своей официальной странице в Facebook.Фото: Яна Білецька