Трагедия произошла 1 августа в Валковском районе.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 1 августа около 12:35 на пруду возле поселка Дорофеевка спасатели Валковского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли тело мужчины, 1987 года рождения."Над обстоятельствами данного происшествия работают правоохранительные органы. Как правило, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами, в том числе купания в не отведенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в ведомстве.