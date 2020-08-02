Трагедия произошла 1 августа в Валковском районе.Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 1 августа около 12:35 на пруду возле поселка Дорофеевка спасатели Валковского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли тело мужчины, 1987 года рождения.
"Над обстоятельствами данного происшествия работают правоохранительные органы. Как правило, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами, в том числе купания в не отведенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в ведомстве.