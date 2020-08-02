Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 1 августа в 23:05 в Изюмское отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка.Следственным открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.