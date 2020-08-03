В Украине упал показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения Минздрава.Сейчас летальность в Украине составляет 2,4%. 3 июня сообщалось, что показатель летальности составляет 3%.В настоящее время самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.Самое большое количество активных больных на 100 000 жителей зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.Летальность – это медицинский статистический показатель, который является соотношением числа умерших к числу заболевших. Смертность – показатель, который отображает частоту случаев смертей в совокупности людей, объединенных общим признаком. Например, в популяции из 1000 человек заболели 200, умерли 50. Показатель смертности будет составлять 5%, а летальности – 25%.