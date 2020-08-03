В Харьковской области появился еще один участок, где патрульные используют прибор TruCAM, – на 9–10-м километре трассы Р-45 Харьков – Ахтырка, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Приборы измерения скорости работают на следующих участках:– 400–452-й км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанское;– 453–508-й км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский;– 8–30-й км трассы М-18 Харьков – Симферополь;– въезд/выезд из Харькова на Белгородском шоссе;– проспект Гагарина;– Московский проспект;– ул. Полтавский Шлях;– 9–10-й км трассы Р-45 Харьков – Ахтырка.