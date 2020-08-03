Арбуз – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Эта ягода практически полностью состоит из воды, поэтому отлично освежает и утоляет жажду. На харьковских рынках – разгар продажи бахчевых. Как выбрать самый вкусный и спелый арбуз?

Если постучать по арбузу, спелый ответит вам звонким звуком. А если ответ глухой – плод недостаточно сочный. Либо его сорвали незрелым, либо он уже стал подсыхать изнутри. Однако многие до сих пор не понимают: глухой или звонкий звук им удалось извлечь из арбуза. Ну что тут сказать? Понимание приходит с практикой. Перестучите с десяток арбузов – услышите разницу.У спелого арбуза, дошедшего до зрелости на бахче, она темно-зеленая, плотная. Ногтем ее продавить сложно. А вот если полосатого сняли с бахчи раньше срока, кожура не успела набрать плотности и ее легко поцарапать. Естественно, у качественного арбуза кожура не должна быть поцарапана, проколота, треснута, не должна иметь бурых пятен гниения. Разрезанные арбузы и те, из которых вырезан кусок для демонстрации мякоти, лучше не покупать. С ножом в мякоть заносятся микробы, которые тут же начинают работу по порче продукта. Если такой арбуз полдня простоял на солнышке – он вот-вот испортится. Ну и никто не знает, насколько чистым был нож продавца, не занес ли он в сочную мякоть кишечную палочку, например.Да, на зеленой кожуре хорошего арбуза непременно должно быть желтое пятно. Чем оно ярче и интенсивнее окрашено, тем лучше. Пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче. И если солнца ему было предостаточно, пятно желтое. Если не хватило – остается бледным, белесым. А чем больше солнца, тем слаще мякоть.Народная мудрость гласит: у спелого арбуза хвостик сухой. Однако практика показывает: пока арбузы с бахчи дойдут до покупателя в Украине, хвостик успеет засохнуть в любом случае. Куда важнее, в каком состоянии «пуговка» – место, откуда выходит хвостик. Эта «пуговка» в спелом арбузе тоже должна быть сухой, одеревеневшей. Если вам встретился экземпляр с зеленоватой «пуговицей», ищите другой товар. Может быть, даже у другого продавца.Яркая, сочная, при близком рассмотрении – крупинчатая. Если срез гладкий, блестящий, то ягода или недозрела, или начала подбраживать. Цвет мякоти у разных сортов может варьироваться. Сейчас есть даже желтые арбузы.Бытует мнение, что круглые арбузы – «девочки», слаще овальных, которые якобы образовались из мужских цветков – «мальчиков». На самом деле завязи ведь бывают только на женских цветках. Так что все они «девочки». Просто не все с хорошим «характером».Гигантов и заморышей лучше не брать – велик риск, что их либо сорвали зелеными, либо перекормили химикатами. Кстати, спелый арбуз при достаточно большом размере весит не слишком много. У незрелого плотность другая. В воде он, например, утонет. А зрелый всплывет. Правда, и перезрелый, высохший тоже. Так что слишком легкий полосатик должен насторожить. Оптимальный вес 6–9 кг.Чтобы выбрать спелый и сладкий арбуз, возьмите его в руку и хлопните по боку ладонью. От спелого арбуза другой рукой почувствуете отдачу – он упругий, пружинит. Незрелый арбуз мягковат, удар в нем гаснет.