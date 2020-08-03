О том, когда опасно засыпать, летя самолетом, рассказал агентству «Прайм» PR-директор компании Biletix и кругосветный путешественник Григорий Луговой.

По словам эксперта, не нужно спать во время взлета и посадки. Если пренебречь данным привалом, можно пострадать от повреждения барабанной перепонки.Он объяснил, что в указанные моменты резко меняется давление салона. Его стремительный перепад заставляет сужаться евстахиеву трубу – канал, соединяющий полость среднего уха с глоткой. В эти минуты следует совершать глотательные движения, чтобы ослабить нагрузку на уши, защитить их от возможного повреждения.- Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к кровотечению из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки, - рассказал эксперт.Специалист предупредил: сон в такие моменты не позволяет своевременно отреагировать на изменение давления в самолете, что опасно для здоровья – человек рискует получить баротравму, последствием которой может стать инфекция.Прежде чем засыпать, нужно дождаться, когда самолет наберет высоту, – поделился советом путешественник.