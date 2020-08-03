Шесть мемориальных плит – 270 имен и фамилий. В конце лета в Харькове торжественно откроют мемориал украинским воинам, погибшим во время боевых действий на востоке Украины. Это волонтерский проект, деньги на который собирали всем миром.Для реализации проекта, инициированного «Всеукраинским объединением семей пропавших без вести и погибших защитников Украины», выбрали харьковский храм святого Иоанна Богослова Православной церкви Украины. Подобная идея, по словам настоятеля храма Виктора Маринчака, – продолжение европейской традиции увековечения памяти о погибших бойцов.
– Нам необходимы такие места, где мы можем поклониться памяти погибших, проявляя свою боль и свою скорбь, свою любовь, гордость нашими сыновьями, дочерьми, нашими героями, – говорит Виктор Маринчак. – С самого начала было понятно, что это будет стена храма. Кстати, в Европе у многих храмов или на их стенах расположены стелы с именами местных прихожан, погибших еще во времена Первой мировой войны. Так что мы движемся в русле определенной традиции.
Изначально идея была другой
По словам исполнителя проекта Дмитрия Куцева, мемориал будет состоять из центральной композиции с трезубцем и оплетающим его терновым венком.
– Будут установлены шесть мемориальных плит размером 100 на 50 сантиметров, на которых выгравируют 270 имен и фамилий погибших воинов. Под плитами – гранитная полоса из лавра с надписью: «Слава Украине, слава героям». А внизу – подиум с двумя ступенями, чтобы родные бойцов и прихожане храма могли оставить цветы и поставить лампадки, свечи в память о героях, – рассказал Дмитрий Куцев.
Правда, изначально идея была несколько иной.
– Однако затем в процесс включился профессиональный архитектор Александр Квитка и создал такой проект, который удивительным образом вписался в данное место. Оно как будто ждало нас, – добавляет инициатор проекта, председатель ОО «Всеукраинское объединение семей пропавших без вести и погибших защитников Украины» Марина Полякова.
К концу лета все должно быть готово
Работа по созданию мемориала уже кипит.
– Начало положено – мы заложили первую ступень, – говорит Марина Полякова. – В Харьков привезли гранитные плиты, сейчас идет обработка плит и других деталей комплекса.
К концу лета все должно быть готово – останется только согласовать дату торжественного открытия мемориала.
– Для меня это очень важно, что в храме всегда будут помнить о наших ребятах, о наших девочках погибших, всегда будут молиться за них, каждый раз читать эти имена, – признается Марина Полякова. – На данный момент у нас шесть плит, на которых будет указано 270 имен. Это и боевые потери, и не боевые – мы не разделяем. Ребята пошли защищать Родину, все они защитники Украины.
Для семей погибших это очень важно
Проект, по словам Марины Поляковой, начинался как одна из волонтерских инициатив.
– Множество людей участвовало в реализации проекта. Финансировали его члены семей погибших. Мы писали посты в соцсетях, обращаясь к неравнодушным харьковчанам, и, что приятно, наши просьбы нашли отклик – многие люди откликнулись. Нам удалось собрать около 120 тысяч гривен. И мне очень приятно, что проект состоится, – говорит Марина Полякова.
По словам матери погибшего воина Натальи Вольской, создание такого мемориала очень важно для семей бойцов, погибших за Украину.
– Хочу поблагодарить отца Виктора и Марину Полякову за проект, который так важен для семей, потерявших своих мужей и сыновей. Они погибли за свой дом, за свою землю, за Родину. Очень хочется, чтобы было место, куда мы сможем прийти и помолиться за них, – отмечает Наталья Вольская.