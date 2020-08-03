Шесть мемориальных плит – 270 имен и фамилий. В конце лета в Харькове торжественно откроют мемориал украинским воинам, погибшим во время боевых действий на востоке Украины. Это волонтерский проект, деньги на который собирали всем миром.

Изначально идея была другой

К концу лета все должно быть готово

Для семей погибших это очень важно

Для реализации проекта, инициированного «Всеукраинским объединением семей пропавших без вести и погибших защитников Украины», выбрали харьковский храм святого Иоанна Богослова Православной церкви Украины. Подобная идея, по словам настоятеля храма Виктора Маринчака, – продолжение европейской традиции увековечения памяти о погибших бойцов.– Нам необходимы такие места, где мы можем поклониться памяти погибших, проявляя свою боль и свою скорбь, свою любовь, гордость нашими сыновьями, дочерьми, нашими героями, – говорит Виктор Маринчак. – С самого начала было понятно, что это будет стена храма. Кстати, в Европе у многих храмов или на их стенах расположены стелы с именами местных прихожан, погибших еще во времена Первой мировой войны. Так что мы движемся в русле определенной традиции.По словам исполнителя проекта Дмитрия Куцева, мемориал будет состоять из центральной композиции с трезубцем и оплетающим его терновым венком.– Будут установлены шесть мемориальных плит размером 100 на 50 сантиметров, на которых выгравируют 270 имен и фамилий погибших воинов. Под плитами – гранитная полоса из лавра с надписью: «Слава Украине, слава героям». А внизу – подиум с двумя ступенями, чтобы родные бойцов и прихожане храма могли оставить цветы и поставить лампадки, свечи в память о героях, – рассказал Дмитрий Куцев.Правда, изначально идея была несколько иной.– Однако затем в процесс включился профессиональный архитектор Александр Квитка и создал такой проект, который удивительным образом вписался в данное место. Оно как будто ждало нас, – добавляет инициатор проекта, председатель ОО «Всеукраинское объединение семей пропавших без вести и погибших защитников Украины» Марина Полякова.Работа по созданию мемориала уже кипит.– Начало положено – мы заложили первую ступень, – говорит Марина Полякова. – В Харьков привезли гранитные плиты, сейчас идет обработка плит и других деталей комплекса.К концу лета все должно быть готово – останется только согласовать дату торжественного открытия мемориала.– Для меня это очень важно, что в храме всегда будут помнить о наших ребятах, о наших девочках погибших, всегда будут молиться за них, каждый раз читать эти имена, – признается Марина Полякова. – На данный момент у нас шесть плит, на которых будет указано 270 имен. Это и боевые потери, и не боевые – мы не разделяем. Ребята пошли защищать Родину, все они защитники Украины.Проект, по словам Марины Поляковой, начинался как одна из волонтерских инициатив.– Множество людей участвовало в реализации проекта. Финансировали его члены семей погибших. Мы писали посты в соцсетях, обращаясь к неравнодушным харьковчанам, и, что приятно, наши просьбы нашли отклик – многие люди откликнулись. Нам удалось собрать около 120 тысяч гривен. И мне очень приятно, что проект состоится, – говорит Марина Полякова.По словам матери погибшего воина Натальи Вольской, создание такого мемориала очень важно для семей бойцов, погибших за Украину.– Хочу поблагодарить отца Виктора и Марину Полякову за проект, который так важен для семей, потерявших своих мужей и сыновей. Они погибли за свой дом, за свою землю, за Родину. Очень хочется, чтобы было место, куда мы сможем прийти и помолиться за них, – отмечает Наталья Вольская.