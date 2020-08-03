Я гипотоник: при комфортных для меня показателях артериального давления 120/80 мое давление нередко может снижаться до 100/60. Соответственно, я чувствую себя разбитой, часто по утрам нет сил встать с постели. Возможно, подскажете какие-то упражнения и средства, которые помогут утром привести себя в чувство? Виталина Ильинична

Поставить заочно диагноз невозможно, но колебаниям артериального давления говорят, скорее всего, не о гипотонии, а сосудистой дистонии по гипотоническому типу, считают специалисты. Утешить в этом случае можно тем, что низкое давление лучше, чем высокое, поскольку снизить давление всегда сложнее, чем поднять.По большому счету на сегодняшний день от гипотонии есть единственное достаточно безопасное средство — кофеин, то есть кофе. Что касается упражнений, медики советуют для улучшения тонуса прогулки, причем старайтесь контролировать скорость — 120 шагов в минуту: это достаточно быстрый шаг.Если после прогулок будете нормально себя чувствовать, можно переходить на легкий бег. Начинать бегать нужно с 10–15 минут, постепенно увеличивая время до 20–30 минут — дольше не стоит. Если говорить об упражнениях, хорошо улучшают тонус организма занятия аэробикой — они способствуют кровенаполнению сосудов, снижают риск гипоксии — недостатка кислорода в органах и в крови. Очень хороший вид физических нагрузок — оздоровительное плавание, занятия в бассейне – например аквааэробика.Для поднятия тонуса организма специалист рекомендует принимать настойки растительных адаптогенов, которые увеличивают приспособляемость организма. К таким растениям относятся, например, элеутерококк, лимонник, родиола розовая.Дозировка очень простая — количество капель настойки должно равняться количеству ваших лет. Попробуйте попить настойку недельки три по одному разу в день. Адаптогены лучше пить по утрам, поскольку они возбуждают нервную систему: если пить их на ночь, будут сложности с засыпанием. Принимая растительные адаптогены, вы точно почувствуете улучшение, и станет меньше простужаться – повысится сопротивляемость организма. Однако медики советуют контролировать при этом артериальное давление: оно может повыситься до нежелательных показателей.