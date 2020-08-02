Предлагаем вашему вниманиею основные новости региона з 27 июля - 2 августаВ Харькове во время ремонтных работ погибли четверо работников коммунального предприятия
У сотрудников отсутствовали средства защиты от опасных для жизни испарений.
В Харькове разбился мужчина, упав из окна дома на припаркованный автомобиль
По словам местных жителей, погибший был владельцем нескольких квартир в доме.
Игорь Черняк присоединился к команде Юлии Светличной и баллотируется в мэры Харькова
Также к команде нардепа присоединился депутат облсовета Дмитрий Булах.
В Циркунах «скорая» сбила местную жительницу
Полиция устанавливает обстоятельства происшедшей трагедии.
В Харькове «накрыли» подпольный цех по нелегальному производству одежды всемирно известных брендов
Правоохранители изъяли товаров на более чем 2 миллиона гривен.
В Харьковской области зафиксировали случай заболевания ботулизмом
В ходе расследования установлено, что две женщины, 1990 и 1976 года рождения накануне употребляли вяленую рыбу, купленную в одном из магазинов Харькова.
С начала года задолженность по заработной плате в Харьковской области выросла на 27% и составила рекордных 468 миллионов
Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.
Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте
водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ»