Нападавшему грозит от трех до семи лет лишения свободы

1 августа в 15:40 в Московское районное отделение полиции поступило сообщение от 62-летней жительницы Харькова. Женщина рассказала, что возле дома по улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный ударил ее несколько раз по голове и выхватил из рук телефон. Задержали мужчину прохожие."На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы", - прокомментировали в пресс-службе ГУНП.