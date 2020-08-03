Полицейские устанавливают обстоятельства смерти утопленника.

1 августа в Дергачевское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о том, что в поселке Дергачи исчез мужчина 1953 года рождения. По оперативным данным было сделано предположение, что он утонул в реке Лопань неподалеку ул. Культуры."На следующий день, 2 Августа, на место происшествия было направлено отделение водолазов, которые обследовали район вероятного нахождения тела и обнаружили его на поверхности воды. Его подняли на берег. Сейчас продолжаются следственные действия", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.