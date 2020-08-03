Животное провалилось в канализационный колодец, накрытый бетонной плитой.Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о том, что в города Валки щенок упал в кирпичный колодец, из которого не мог самостоятельно выбраться.
К месту вызова прибыли спасатели Валковского подразделения службы спасения. На момент их прибытия было установлено, что щенок находился на дне ямы, которая была накрыта бетонной плитой.
Сотрудники службы спасения с помощью специальных средств передвинули плиту, спустились на дно пустого канализационного коллектора и вытащили животное на поверхность. После того как собака была спасена, ее передали хозяевам.