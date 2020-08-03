Животное провалилось в канализационный колодец, накрытый бетонной плитой.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о том, что в города Валки щенок упал в кирпичный колодец, из которого не мог самостоятельно выбраться.К месту вызова прибыли спасатели Валковского подразделения службы спасения. На момент их прибытия было установлено, что щенок находился на дне ямы, которая была накрыта бетонной плитой.Сотрудники службы спасения с помощью специальных средств передвинули плиту, спустились на дно пустого канализационного коллектора и вытащили животное на поверхность. После того как собака была спасена, ее передали хозяевам.