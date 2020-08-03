События ДТП на Киевской спровоцировало пробку (видео) Вечерний Харьков 10:49 591 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА" Читайте также Рядом с рынком Барабашова появилась опасная ловушка (фото) Патрульному, который открыл стрельбу во время погони и ранил мужчину, грозит до десяти лет лишения свободы В Харькове начали ремонт сразу двух улиц БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Рядом с рынком Барабашова появилась опасная ловушка (фото) События 12:19 Лента новостей Рядом с рынком Барабашова появилась опасная ловушка (фото) 12:19 Патрульному, который открыл стрельбу во время погони и ранил мужчину, грозит до десяти лет лишения свободы 12:04 Как гипотонику привести себя в чувство 12:01 В Харькове начали ремонт сразу двух улиц 11:39 В Харькове медики спасли жизнь 17-летней девушки 11:38 В Харькове у храма откроется мемориал погибшим защитникам 11:21 Когда в самолете опасно засыпать – совет эксперта 10:53