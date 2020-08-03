Дорожники обновят покрытие на ул. Плановой и ул. Дудинской, на участке от пр. Любови Малой до ул. Плановой.

Как сообщил мастер КП «Дорремстрой» Сергей Головня, ул. Плановая соединяет микрорайон Баварии с центром города. Ежедневно по ней ездят тысячи машин, автобусов и троллейбус №11, поэтому из-за большой нагрузки покрытие было повреждено, и, по просьбе жителей района, его решили обновить. Кроме того, по его словам, параллельно ремонтируется ул. Дудинской. Всего на двух объектах обновят 5,3 тыс. кв. м покрытия и уложат около 560 т нового асфальтобетона. Как только завершат работы - нанесут дорожную разметку.Также в планах дорожников - ремонт ул. Свинаренко, от пр. Ново-Баварского до ул. Калинина. Площадь ремонта составит около 6 тыс. кв. м. Мастер КП «Дорремстрой» отметил, что на время проведения работ движение транспорта на этом участке улицы будет временно ограничено, но об этом водителей предупредят заранее.Напомним, что в Новобаварском районе выполняется ремонт дорог в частном секторе.