У харьковчанки остановилось сердце во время эпилептического припадка.

Как сообщили в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов к молодой девушке поступил 2 августа в 22:40. Во время госпитализации, в результате припадка эпилепсии, у харьковчанки произошла клиническая смерть. Бригада медиков сразу начала проведения реанимационных мероприятий.Благодаря профессиональным и слаженным действиям медицинских работников, жизнь девушки была спасена, больную госпитализировали в лечебное учреждение.