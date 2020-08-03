На трассе Валки - Богодухов замечены ямы глубиной в 30 см. Трассу ремонтируют частями, рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Валковской райадминистрации Виктор Нестеренко.Об этом пишет "Суспільне".
За состояние дороги отвечает предприятие "Дороги Харьковщины". За государственные средства за прошедшие три года отремонтировали 8 км, осталось - около 20 (общая длина дороги - 42 км).
- В следующем году у нас в планах продолжать, но сможем ли мы дойти до населенного пункта Журавли? Трудно сказать, потому что не понимаем, какое у нас будет в следующем году финансирование, - рассказал заместитель директора предприятия Сергей Литвинец.