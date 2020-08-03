Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского.

Напомним, что 13 февраля, во время преследования автомобиля «Subaru Forester», который не реагировал на требования полиции об остановке, патрульные открыли огонь. В результате чего пассажир автомобиля получил два огнестрельных ранения.Как сообщили в прокуратуре, на данный момент работник патрульной полиции задержан. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.