Водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 5 августа до 12:00 6 августа.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительных на насосной станции с целью подготовки сооружений к работе в осенне-зимний период.Воды временно не будет:в части Шевченковского района, ограниченной:- рекой Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;в части Киевского района, ограниченной:- Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».С полным списком адресов можно ознакомиться здесь . Телефон для справок: