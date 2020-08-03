2 августа в 17:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Иванковской в городе Валки

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем охвачена часть хозяйственной постройки, а площадь пожара составляла 60 кв.м и существовала угроза распространения огня на жилой дом."Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать уже в 17:52. Жилой дом был спасен. Однако из-за большой горючей нагрузки внутри здания работы по окончательной ликвидации огня продолжались до 20:17", - сообщили в ведомстве