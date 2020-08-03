Дыней можно лакомиться не только летом, но и зимой. Вяленая дынная мякоть – это вкусный и полезный десерт, который можно употреблять в течение года. Как приготовить вкусную и полезную вяленую дыню в домашних условиях?

Прежде чем приступить к вялению дынь, необходимо на один-два дня поместить их на стеллаж в помещении с хорошей циркуляцией воздуха, на открытый балкон или на подоконник с открытой форточкой. Затем плоды следует вымыть и хорошо просушить, каждую дыню разделить на половины и избавить от семян. Оставшуюся мякоть нужно порезать полосками толщиной около трех сантиметров и срезать с них кожуру. В итоге должны остаться небольшие ломтики.Вялить дынную мякоть дома можно несколькими способами.сушку обязательно надо осуществлять с приоткрытой дверцей. Сначала надо застелить противни пергаментом, затем выложить на них ломтики. Духовку следует разогреть до температуры +70°С. В разогретый шкаф поставить противни. В первые 3–5 часов сушки необходимо сменить пергамент на сухой. После семи часов сушки нужно снизить температуру до +60°С. Длительность процедуры будет зависеть от сочности плода. Она составит примерно 10–12 часов.В электросушилке. Разогреть прибор до +70°С. Разложить дынные дольки на поддоны в один слой так, чтобы они не контактировали друг с другом. Оставить на 10–12 часов. Периодически поддоны следует менять местами для равномерного просушивания.В естественных условиях дыню можно сушить двумя способами: порезанную кусочками — на противне под навесом, или нарезанную тонкими пластинами — в подвешенном состоянии. В первом случае кусочки следует разложить в один слой и укрыть марлей, чтобы предотвратить контакт с насекомыми. Лучше всего, чтобы дно было сетчатое — тогда кусочки будут равномерно обдуваться воздухом и подсыхать. Мякоть нужно периодически помешивать. Проверять ее готовность можно спустя две-три недели. При использовании второго метода мякоть разрезают вдоль на тонкие пластины и раскрывают в виде веера. Ее укладывают на решетку и оставляют в хорошо проветриваемом помещении на один-два дня, периодически переворачивая, после чего нанизывают на веревку и подвешивают под навесом. В таком состоянии вяление будет проходить около двух недель.Готовый продукт имеет следующие характеристики: он мягкий, липкий, хорошо гнется, но не ломается. Имейте в виду – сушеная мякоть уменьшается в размерах примерно в десять раз по сравнению с первоначальным объемом.Хранить вяленый продукт можно до 12 месяцев – в герметичных емкостях, изготовленных из стекла, жести, пластмассы, или в мешках из ткани. Оптимальные условия — прохладное место, куда не проникают солнечные лучи и отсутствует высокая влажность.