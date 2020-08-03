Харьковская полиция разоблачила мошенников, которые обманули жителей нескольких регионов на миллион гривен. В состав группировки входили девять человек.

Злоумышленники обманом завладели денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.По данным полиции, в состав группировки входили девять человек, которые использовали несколько преступных схем. В частности, на протяжении 2017–2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации ложные объявления о продаже товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в интернете аналогичные объявления предпринимателей.– Затем злоумышленники предлагали покупателям произвести предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить услуги перевозки и завладевали переведенными средствами. Также установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки, – говорят в полиции.В настоящее время органом досудебного расследования задокументированы 11 эпизодов преступлений. Сумма нанесенных убытков составляет свыше миллиона гривен.29 июля правоохранители провели девять обысков на территории трех регионов Украины, во время которых изъяли деньги и другие ценности, записи черной бухгалтерии, средства связи и другую технику.Четыре члены группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.После завершения необходимых следственно-разыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц.Досудебное расследование продолжается.