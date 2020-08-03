Работа общественного транспорта в «красной зоне» ограничена, поэтому пересечь границы между карантинными зонами возможно только на автомобиле.

При этом в салоне должно быть не более 5 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн брифинге в понедельник 3 июля.Степанов отметил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать тест на коронавирус нет.- На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше, - объяснил глава Минздрава.Подробнее о правилах пересечения границ карантинных зон в Украине смотрите на 14 минуте (13:36).Напомним, с 3 августа в Украине вступают в силу новые правила адаптивного карантина. Теперь Украина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, красную, оранжевую и желтую.Регионы с наименьшей заболеваемостью COVID-19 – в «зеленой» зоне, а области со значительным распространением – в «оранжевой» и «красной». При снижении или росте заболеваемости регион будет попадать в буферную «желтую» зону.