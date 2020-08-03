Представители полиции ведут переговоры с террористом.

В Киеве неизвестный захватил заложников в помещении «Универсал Банка», который расположен в бизнес-центре «Леонардо» на ул. Хмельницкого, 17 / 52а. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Полиция ввела специальную операцию «Гром».Сообщается, что террорист требует выйти в эфир телеканала, чтоб сообщить свои требования.