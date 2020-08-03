Авиакомпания Wizz Air, возобновившая в прошлый четверг авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, снова прекратила их из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR. Эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты. Однако по данным от 31 июля коэффициент заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены.Напомним, въезд в ЕС остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий.