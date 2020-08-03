2 977 случаев заболевания коронавирусом (на 30 июля - 2 909 случаев).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 718 подозрений на COVID-19, из которых 3 948 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 100 человек, из них 91 - житель Харькова. Также за это время 2 256 пациентов выздоровели, 132 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 738 человек умерли, 39 876 - выздоровели.