Вы знаете, большая часть жизни как-то мгновенно пролетела, а стареть не хочется. Понимаю, что это неизбежно, но нельзя ли как-то притормозить старость? Вопрос скорее риторический и вряд ли вы станете отвечать... Валентин Петрович

Главная примета пожилого возраста — спад активности

На старости лет человек уходит в себя

В зрелости поднимают голову болезни молодости

Страдают все функции организма

Каждый сам определяет свой возраст

Пожилой возраст характеризуется изменением жизни во всех ее сферах, говорят врачи. Люди уходят на пенсию, перестают быть начальниками, перестают быть детьми, поскольку к этому возрасту уже, как правило, хоронят своих родителей. Они перестают быть и родителями — дети встают на ноги и обзаводятся собственными семьями. К этому возрасту люди теряют хорошую физическую форму, и это тоже трудно принять – приходят в отчаяние от вида постаревшего тела. Они меняют сексуальную жизнь, перестают путешествовать — нет ни сил, ни желания.Возрастное изменение психики человека, его характера и поведения чаще всего проявляется в том, что он становится более раздражительным, невнимательным, возникают резко противоположные эмоциональные состояния. Ухудшается память, чаще беспокоит бессонница. Все чаще посещают мысли о смерти. Абсолютно все пожилые люди чувствуют, что их жизнь пролетела мгновенно, и если бы была возможность, они бы многое сделали не так, исправляя ошибки жизни. С возрастом человек все больше уходит в себя, становится закрытым от всех, даже от самых близких.С возрастом начинаются и физиологические метаморфозы. Ухудшается работа всех органов и систем организма, ослабляется иммунитет, говорят специлисты, поэтому пожилые люди чаще подвержены различным заболеваниям. При этом могут наблюдаться болезни, которые возникли еще в молодости. Острые заболевания приобретают затяжное течение.Основные проявления старения связаны с изменениями функций центральной нервной системы – прежде всего ослабляется подвижность процессов возбуждения и торможения. Нарушается деятельность анализаторов, ослабляется чувствительность обоняния, уменьшаются острота зрения и сила аккомодации глаза, постепенно понижается верхняя граница слуха.Снижение адаптационных возможностей стареющего организма во многом определяется возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы. Развиваются атрофические и склеротические изменения в эндокринной системе, поясняют медики. Аналогичные изменения происходят и в дыхательной системе: увеличивается частота дыхания, уменьшается жизненная емкость легких и их максимальная вентиляция. Страдают функции пищеварительной и выделительной систем, костно-суставного аппарата, атрофируются скелетные мышцы. С возрастом снижаются окислительные процессы в организме, повышается потеря белка, увеличивается выведение кальция. С возрастом увеличивается и вероятность онкологических заболеваний.Четких возрастных рамок наступления пожилого возраста не существует: они определяются самим человеком. Одно из важнейших условий долголетия – трудовая деятельность. Речь идет об умеренной нагрузке, особенно благотворное значение имеет работа на свежем воздухе. Систематические упражнения позволяют сохранить мышечную силу и другие параметры опорно-двигательного аппарата. Прекращение активной деятельности ведет к быстрому снижению силы и работоспособности мышц.Медики предупреждают: отсутствие мышечной деятельности (например, постельный режим) более вреден для пожилых, чем для молодых людей. Даже после кратковременной неподвижности у пожилых людей снижается сопротивляемость организма. Однако нагрузка не должна быть чрезмерной, поскольку компенсаторные возможности в старости ограничены.Кроме того, людям в возрасте нужно уделять внимание каждодневной профилактике заболеваний, режиму дня, контролю над самочувствием и функционированием основных систем организма. Прохождение регулярных осмотров у специалистов и постоянный самоконтроль состояния организма позволят сохранить бодрость и здоровье на долгие годы, уверяют специалисты.