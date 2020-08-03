Вы знаете, большая часть жизни как-то мгновенно пролетела, а стареть не хочется. Понимаю, что это неизбежно, но нельзя ли как-то притормозить старость? Вопрос скорее риторический и вряд ли вы станете отвечать... Валентин Петрович
Главная примета пожилого возраста — спад активности
Пожилой возраст характеризуется изменением жизни во всех ее сферах, говорят врачи. Люди уходят на пенсию, перестают быть начальниками, перестают быть детьми, поскольку к этому возрасту уже, как правило, хоронят своих родителей. Они перестают быть и родителями — дети встают на ноги и обзаводятся собственными семьями. К этому возрасту люди теряют хорошую физическую форму, и это тоже трудно принять – приходят в отчаяние от вида постаревшего тела. Они меняют сексуальную жизнь, перестают путешествовать — нет ни сил, ни желания.
На старости лет человек уходит в себя
Возрастное изменение психики человека, его характера и поведения чаще всего проявляется в том, что он становится более раздражительным, невнимательным, возникают резко противоположные эмоциональные состояния. Ухудшается память, чаще беспокоит бессонница. Все чаще посещают мысли о смерти. Абсолютно все пожилые люди чувствуют, что их жизнь пролетела мгновенно, и если бы была возможность, они бы многое сделали не так, исправляя ошибки жизни. С возрастом человек все больше уходит в себя, становится закрытым от всех, даже от самых близких.
В зрелости поднимают голову болезни молодости
С возрастом начинаются и физиологические метаморфозы. Ухудшается работа всех органов и систем организма, ослабляется иммунитет, говорят специлисты, поэтому пожилые люди чаще подвержены различным заболеваниям. При этом могут наблюдаться болезни, которые возникли еще в молодости. Острые заболевания приобретают затяжное течение.
Основные проявления старения связаны с изменениями функций центральной нервной системы – прежде всего ослабляется подвижность процессов возбуждения и торможения. Нарушается деятельность анализаторов, ослабляется чувствительность обоняния, уменьшаются острота зрения и сила аккомодации глаза, постепенно понижается верхняя граница слуха.
Страдают все функции организма
Снижение адаптационных возможностей стареющего организма во многом определяется возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы. Развиваются атрофические и склеротические изменения в эндокринной системе, поясняют медики. Аналогичные изменения происходят и в дыхательной системе: увеличивается частота дыхания, уменьшается жизненная емкость легких и их максимальная вентиляция. Страдают функции пищеварительной и выделительной систем, костно-суставного аппарата, атрофируются скелетные мышцы. С возрастом снижаются окислительные процессы в организме, повышается потеря белка, увеличивается выведение кальция. С возрастом увеличивается и вероятность онкологических заболеваний.
Каждый сам определяет свой возраст
Четких возрастных рамок наступления пожилого возраста не существует: они определяются самим человеком. Одно из важнейших условий долголетия – трудовая деятельность. Речь идет об умеренной нагрузке, особенно благотворное значение имеет работа на свежем воздухе. Систематические упражнения позволяют сохранить мышечную силу и другие параметры опорно-двигательного аппарата. Прекращение активной деятельности ведет к быстрому снижению силы и работоспособности мышц.
Медики предупреждают: отсутствие мышечной деятельности (например, постельный режим) более вреден для пожилых, чем для молодых людей. Даже после кратковременной неподвижности у пожилых людей снижается сопротивляемость организма. Однако нагрузка не должна быть чрезмерной, поскольку компенсаторные возможности в старости ограничены.
Кроме того, людям в возрасте нужно уделять внимание каждодневной профилактике заболеваний, режиму дня, контролю над самочувствием и функционированием основных систем организма. Прохождение регулярных осмотров у специалистов и постоянный самоконтроль состояния организма позволят сохранить бодрость и здоровье на долгие годы, уверяют специалисты.