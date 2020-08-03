Специалисты Харьковского лабцентра повторно проверили на содержание кишечной палочки несколько водоемов.

Оказалось, что содержание лактозоположительных кишечных палочек сильно превышает норму на пляже «Комсомольский», на пруду вблизи поселка Кегичевка и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовой. В связи с этим купаться в этих водоемах не рекомендуется.Также специалисты напомнили, что нельзя купаться на городском пляже в Изюме и на Безлюдовском водохранилище.Как сообщалось ранее, главный санврач Виктор Ляшко напомнил, что на пляже нужно соблюдать как социальную дистанцию, так и правила безопасности. Открытые водоемы не могут быть источником передачи коронавируса, но там можно "подцепить" другие инфекции.