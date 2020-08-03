Отличить сочную, ароматную, спелую и сладкую дыню от безвкусной «пустышки» поможет тонкий сладкий аромат. Так что включайте обоняние и даже слух.

Дыня, конечно, не арбуз, так что щелкать по ней и стучать не стоит – повредите тонкую кожуру. Достаточно легонько хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук – плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза – нет.А воткрасноречиво расскажет о том, не был ли поврежден плод при перевозке или хранении. Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти дыни. На этом месте плод лежал на земле и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена. Через тонкую кожуру легко проникают внутрь бактерии, которые быстро портят мякоть.Возьмите дыню двумя руками и слегка сдавите. Хорошая должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недозрелый. Если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или слишком долго ждала своего покупателя. У «колхозницы» должна быть гладкая кожура, а у «торпеды» – шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу. У спелого плода вам это удастся без труда, а вот у незрелого будет слегка глянцевая кожура.Дыня должна приятно пахнуть медом. Многие улавливают в ее аромате еще и нотки груши, ананаса и ванили. Если вы вообще не чувствуете сладковатого запаха, он очень слабый или дыня источает травянистый аромат, то она неспелая.Зрелая и сочная дыня будет тяжелой. Если выбираете из нескольких одинаковых на вид, отдайте предпочтение той, которая весит больше.Есть определенные. Казалось бы, что может быть проще – разрезал дыню, удалил семена и ешь спокойно, наслаждаясь восхитительным вкусом и душистым ароматом. Но и тут, оказывается, есть важные нюансы. Перед употреблением нужно тщательно промыть дыню теплой водой с мылом, потому что именно в кожуре и на всей поверхности присутствуют токсины. Никогда не храните разрезанную и недоеденную дыню в тепле, при комнатной температуре. Не съели всю дыню за один раз – уберите ее в холодильник.Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем. Есть риск получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет. Дыня – очень тяжелый продукт, поэтому лучше всего употреблять ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок.Не рекомендуется есть дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.