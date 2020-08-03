Одним из самых эффективных способов вылечить головную боль без лекарств является использование эфирных масел, рассказала врач-невролог Ольга Щербина. Также могут помочь другие доступные методы.

Невролог сообщила, что самым частым видом боли, с которой приходится сталкиваться в обыденной жизни, является головная боль напряжения. Медик заметила, что «раз-два в неделю она появляется у многих людей».Врач-невролог рассказала о способах вылечить такую головную боль без лекарств. Достаточно эффективным методом, по словам специалиста, является обращение к эфирным маслам.- Напряжение мышц шеи снимается маслами лаванды, лимона, мяты. Достаточно добавить эфирное масло в ванну или понюхать лимон, - поделилась врач.В тех случаях, когда головная боль вызывается снижением давления, для ее лечения может быть полезен кофе. Но при склонности к мигрени кофе, наоборот, становится провоцирующим фактором.Простой, но действенный способ справиться с головной болью напряжения – холодный компресс, добавила врач-невролог. Она пояснила, что срабатывает принцип отвлекающей терапии.Кроме того, может помочь прогулка. Медик заявила, что физическая активность нормализует давление и тонус мышц, благодаря чему смещается болевой порог и сокращается чувствительность к боли.