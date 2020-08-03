Новый астропрогноз может помочь кое-кому разобраться в хитросплетениях жизни.

Сейчас довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому постарайтесь подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь, что готовы во всеоружии встретить с любую проблему.Правила для того и пишут, чтобы их нарушать, так что можете особо не стесняться. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.То, что вы сейчас склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что за жизнь без борьбы?Эти дни принесут вам удовлетворение от собственных трудов. Если в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании – пригодится.Если решитесь на активные действия, постарайтесь отнестись к делу с максимальной ответственностью. Есть вероятность, что можете наломать дров. Завтра удача будет всецело на вашей стороне.Ваше настроение может оказаться очень переменчивым — лучше провести время с тем, кто способен вас понять. Завтра у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители.Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если займетесь саморекламой, постарайтесь держать фантазию в рамках приличия.Вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Сейчас хороший момент для реорганизации.Суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений на грешную землю. Впрочем, можете особенно не расстраиваться – это ненадолго.Сейчас вам более чем когда-либо раньше необходимо держать происходящее под неусыпным контролем. Стоит на секунду отвлечься - и все может пойти наперекосяк. Завтра вы сможете быстро справиться с неприятными делами.Вы можете ненадолго потерять связь с реальностью. Так что если завтра не сможете ничего вспомнить, не расстраивайтесь – вам все расскажут. Завтра поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает.Не забывайте о людях, которые вам небезразличны. Хорошее слово, как говорится, и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе и родственниках. Завтра вам многое простится, если добьетесь результата, но надо поспешить.