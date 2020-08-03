Наибольшее количество проблем с дистанционным обучением возникло у граждан, не имеющих необходимой для онлайн-обучения техники.

3 августа стало известно, что положительно отнеслись к введению дистанционного обучения в связи введением карантина из-за коронавируса только 32,3% граждан Украины, а отрицательно - 49,7%.Такие данные заявлены в опросе фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.Наиболее серьезными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, являются:- снижение уровня успеваемости детей (26%),- недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения (22%),- технические проблемы, например качество Интернета (21%) или отсутствие устройств, необходимых для онлайн-обучения (19%).О нехватке технических средств заявляют около 20-30% граждан, проживающих в городах с населением до 100 тысяч жителей.Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года среди 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.