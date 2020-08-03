Об этом нардеп сообщила на своей официальной странице в Facebook.

3 августа народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Лозовую , где встретилась с представителями объединенной территориальной громады.«Где народный депутат должен проводить отпуск? Особенно сейчас, в непростые времена для страны? Правильно! С людьми, с теми, кто нуждается в поддержке и помощи. Откуда узнавать о проблемах, которые реально беспокоят людей? От них самих. На встречах. На приеме. В прямом и откровенном общении. Так всегда делала, так будет и впредь», - подчеркнула Светличная.В ходе встречи депутат обговорила с местными жителями вопросы, требующие оперативной и профессиональной реакции властей, а также планы совместной работы над решением проблем.«Важен каждый вопрос, как для развития целой ОТГ, так и каждого жителя. Говорили и о будущем. Сделаю все для того, чтобы оно у людей было понятным и достойным», - написала нардеп на своей странице в соцсетях.