В этом году Харьковский исторический музей - один из крупнейших музеев Украины, отметил 100-летний юбилей. Здесь представлены почти десять тематических выставок по разным историческим периодам, которые размещаются на втором, третьем и четвертом этаже здания.

Главная и самая большая экспозиция музея посвящена истории Слободской Украины. Она расположена на первом этаже. Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач осмотрел выставочный зал и часть музея, реконструкция которой требует значительных финансовых инвестиций - стеклянно-металлическую пристройку.

Проектом предусматривалось, что в современной стеклянной конструкции разместится входная группа, удобная для людей с особыми потребностями, буфет, детская зона и выставочные площади для современного искусства.

Планы не были реализованы, финансирование прекратилось, а отсутствие надлежащего кондиционирования в стеклянном кубе, как пояснил директор музея Владимир Цигулев, приводит к непрерывному разрушению памятника архитектуры местного значения - здания бывшего ломбарда, в котором находится музей.

«Пристройка должна проветриваться, чтобы не возникало парникового эффекта, действие которого разрушает стены. Сложная техническая система кондиционирования установлена, однако не подключена до сих пор: не хватает электрических мощностей, их следует значительно увеличивать. Также первоочередного ремонта требует кровля. Когда идут дожди, она протекает, а на верхних этажах расположены музейные хранилища, поэтому, можем потерять часть ценных экспонатов. Уже выполнено работ примерно на 25 процентов. По последним подсчетам музею потребуется около 150 млн грн на завершение ремонтных работ в пристройке и выставочных залах », - пояснил директор Харьковского исторического музея.

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач заверил, что депутатский корпус будет способствовать решению обозначенных проблем: «Узнал о том, что существует вопрос подведения кабеля значительно большей мощности, чем 24 киловатта. Предложил директору музея обратиться с официальным письмом в Харьковский областной совет. Конечно, нужно наладить систему вентиляции, но это невозможно пока не будет введена в действие аппаратура, установленная еще несколько лет назад. Будем искать пути решения этой проблемы с привлечением облэнерго в том числе ».

Также сотрудники музея рассказали, что на уровне Киева разрабатываются предложения, согласно которым Харьковский исторический музей планируется отнести к музейным учреждениям второй категории. Сегодня он имеет первую категорию. Однако, руководство музея категорически не согласно с этим и настаивает, что музей заслуживает присвоения статуса национального.

«Безусловно, наш музей является мощным центром культуры, экспозиция которого ничем не уступает лучшим мировым. Ознакомился с выставкой, посвященной истории нашего родного края, и убедился, что сотрудники при формировании экспозиции используют интерактивные технологии, что способствует еще большей заинтересованности любителей истории. Каждый год более 200 тысяч человек посещают музей. Мы должны сделать все, чтобы статус учреждения не был понижен, областной совет, по моему мнению, должен стать на защиту интересов музея, - отметил Владимир Скоробагач.



Нужно заниматься тем, чтобы постепенно завершить реконструкцию музея, провести ремонтные работы в выставочных залах, фондохранилище, в помещениях, где из-за озвученных проблем появилась плесень. Если будут завершены работы на кровле и начнет работать система подогрева и кондиционирования стеклянного куба, мы избежим разрушения исторического здания и сохраним экспонаты, которых здесь более 330».

В кратчайшие сроки, считает заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач, необходимо решить вопрос ремонта крыши, подключения силового кабеля, чтобы ввести в действие комплексную систему вентиляции – это первоочередная задача.