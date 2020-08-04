В начале августа, несмотря на сезонное снижение цен, один килограмм арбузов в Украине стоит в три раза дороже, чем в аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).По ее словам, еще в августе прошлого года один килограмм "полосатой ягоды" стоил от 1,5 до 2 грн, тогда как в этом сезоне, когда цены опустились до минимума, оптовая стоимость колеблется в пределах 4-6 грн.Высокие цены Зверева объяснила неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов.- Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов, - сказала она, добавив, что из-за этого на продовольственный рынок арбузы поступают не равномерно.Агентство отмечает, что сегодняшний день в Украине максимальные за пять лет цены на арбузы. Среди пяти предыдущих сезонов, ближайшие к сегодняшним показателям цены фиксировались в 2018 году - в пределах 2,5-3,5 грн за килограмм. В начале августа 2019 и 2016 годов арбуз отгружался примерно в одном ценовом диапазоне – от 1,5 до 2 грн за килограмм, а в 2017 году - ниже - 1,5 грн.