В январе-июле 2020 года в бюджет города Харькова поступило 7939,8 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 6560,2 млн грн (82,6%), трансферты из государственного бюджета Украины - 1379,6 млн грн (17,4%).Плановые показатели отчетного периода в целом по доходам выполнены на 100,6%, по собственным доходам - на 101,8%.По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления в бюджет города уменьшились на 1475,1 млн грн (на 15,7%), при этом собственные доходы увеличились на 174 млн грн (на 2,7%), трансферты уменьшились на 1649,1 млн грн (в 2,2 раза).Объем налога на доходы физических лиц составил 3517,8 млн грн и возрос против соответствующего показателя прошлого года на 78,6 млн грн (на 2,3%), в том числе в июле - на 14,1 млн грн.Поступления единого налога (1354,4 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, (316,6 млн грн) увеличились в 1,1 раза, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, (170,5 млн грн) - на 1,3%.Поступления платы за землю (803,5 млн грн) уменьшились по сравнению с прошлогодним показателем на 23,8 млн грн в связи с установлением карантина и внесением изменений в налоговое законодательство Украины. При этом постепенно сокращаются темпы снижения объемов этого источника (за 5 месяцев поступления уменьшились на 14,2%, за 6 месяцев - на 6,6%, за 7 месяцев - на 2,9%).Расходы бюджета города Харькова за январь-июль 2020 года составили 7803,1 млн грн. Бюджетные средства направлены на финансирование:- социально-культурной сферы - 3610 млн грн (46,3% от общего объема расходов);- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 2401 млн грн (30,8%);- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 340,3 млн грн (4,4%).