В связи с эпидемией коронавируса университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году. Минобразования рекомендует планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений.

По закону о высшем образовании университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса, сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ученый совет, по его словам, принимает решение по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.– В Украине фактически 1,2 миллиона студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности детей, – отметил премьер.Минобразования рекомендует университетам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Постановлением правительства №641.В случае благоприятной ситуации речь идет о начале 2020/2021 учебного года по такому расписанию:– для студентов первого курса (бакалавр), которые в этом году поступают, – с 1 по 15 сентября 2020 года;– для студентов старших курсов начиная со второго – с 1 сентября 2020 года;– для студентов (магистр первого года обучения) – с 11 по 15 сентября 2020 года.