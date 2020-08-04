По данным правоохранителей, причиной смерти стало избиение женщины.Как сообщает пресс-служба ГУНП, вечером 1 августа об избиении дочери полицию сообщил 61-летний отец погибшей. Прибыв на место происшествия, в одной из комнат дома работники полиции обнаружили тело 47-летней жительницы с многочисленными синяками и ссадинами.
"Полицейские установили, что во время бытового конфликта после распития алкогольных напитков ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем. От полученных травм женщина скончалась.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы", - рассказали в ведомстве.