Задержанный уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, утром 2 августа в полицию поступило сообщение о том, что в храме города Богодухова неизвестный похитил сумку 66-летней женщины. Потерпевшая оставила ее у иконы в церкви, а когда вернулась, то обнаружила пропажу. В сумке были банковские карточки, телефон и кошелек."Прибыв на место сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского отдела полиции оперативно установили личность вора. Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Гражданин признался в совершении кражи", - прокомментировали в отделе коммуникаций ведомства.Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.