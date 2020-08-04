Харьковский Парк Горького проведя открытые торги заключил договор на поставку трех тысяч квадратных метров рулонного газона. Стоимость контракта составила 594 000 гривен.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, один «квадрат» газона обошелся по коммунальщикам в 198 гривен.
«Абсолютно идентичный рулонный газон, с теми же процентами сортов семян, толщиной дерна, высотой травы, покупает другое коммунальное предприятие Харькова - "Харьковзеленстрой". В частности, в апреле этого года, "Харьковзеленстрой" приобрел такой газон по 119 грн, за квадрат. В столице подобный материал стоит еще дешевле. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района города Киева в июне этого года приобрело 1000 м2 рулонного газона по 74,4 гривны за 1 квадратный метр», - сообщают в антикоррупционном центре.