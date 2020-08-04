Во время строительных работ на территории учреждения нашли гранату «РГД-33» времен Второй мировой войны со значительной коррозией корпуса и сломанной рукояткой.

Как сообщают в ГУНП, утром 3 августа в Московское отделение полиции поступило сообщение от строителей, которые во время земляных работ на территории больницы №3 по улице Академика Павлова обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны."На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и наряды патрульной полиции. Эвакуация граждан не проводилась. Боеприпас изъят представителями ГСЧС", - прокомментировали в полиции