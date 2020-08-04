Вероятная причина возгорания - неосторожное обращения с огнем.

Как сообщают в ГСЧС, сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов КП "Водолага Коммунсервис" поступило 3 августа в 13:05."К месту пожара немедленно прибыл дежурный подразделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В помощь спасателям также прибыли коллеги из Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины на тяжелой инженерной технике БАТ-10, а также 2 единицы коммунальной техники поселкового совета", - сообщили в ведомстве.Пожарные установили, что на открытой территории площадью 150 кв.м. горит бытовой мусор."Общими силами огонь локализовали в 17:25. Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 20:30, когда пожар удалось полностью укротить", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.По мнению пожарных, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.