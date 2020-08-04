Электронный паспорт «Дія» теперь можно предъявлять в сети супермаркетов «РОСТ».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, для этого нужно открыть приложение «Дія» и показать свой паспорт, если это будет необходимо.«Е-паспорта все больше покрывают Харьков, и никаких переживаний, что забудете ID-карту дома, ведь все в смартфоне. Поэтому загружайте «Дія» и будьте диджитал», - призывают в департаменте.Напомним, что также посетителей с электронными версиями паспортов принимают в центрах предоставления административных услуг города Харькова.