Минфин предлагает уволить большую часть учителей страны, аргументируя тем, в Украине их в два раза больше, чем нужно. Первыми под дамоклов меч оптимизации попадают преподаватели пенсионного возраста. Стоит ли уже начинать подыскивать новую работу харьковским педагогам?

Пенсионеров принудительно переводят на контакт

Молодежь не идет в школу

Это противоречит законодательству

По данным, которые приводит заместитель министра финансов Роман Ермоличев, в Украине на 36 тысяч учителей больше, чем необходимо. Дело в том, что количество детей существенно снизилось, а вот педагогов меньше не стало, а посему это соотношение нужно оптимизировать.– По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в заведения общего среднего образования (без учета интернатов) составляет 502,3 тысячи единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тысячи единиц. То есть у нас учителей на 36 тысяч больше, чем нужно. Речь о дополнительных 5,6 миллиарда гривен, — отметил чиновник.По его словам, в сравнении с 1990-ми количество учеников в Украине сократилось почти вдвое, а вот количество учителей не уменьшилось. Соответственно, 36 тысяч педагогов могут остаться без работы. И первыми под сокращение попадут пенсионеры – за их счет намерены поднять зарплату молодым.– Кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Почему так? В большинстве случаев у них низкая пенсия. Если уйдут учителя пенсионного возраста, можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно трудятся, — подытожил Роман Ермоличев.По словам председателя Харьковской областной профсоюзной организации работников образования и науки Украины Лидии Дулуб, профсоюз осуждает заявление Минфина о «лишних учителях» и о том, что за счет ушедших педагогов пенсионного возраста можно повысить зарплаты молодым учителям.– Члены профсоюза работников образования и науки возмущены подобными заявлениями и выражают категорический протест относительно такой позиции, имея для того конституционные и законодательные основания, – говорит Лидия Дулуб. – В частности, в соответствии со статьей 78 Закона «Об образовании» государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта, а фактически этот показатель составляет 5,7%. Статьей 61 гарантируется размер должностных окладов педагогических работников низкой квалификации не менее трех минимальных заработных плат, а фактически не достигает даже размера минимальной заработной платы. И так далее. Следовательно, нормы законодательства должны быть реализованы через созданные государством органы власти и в размерах, которые определены и закреплены в законах. А подобные заявления чиновников выглядят более чем цинично.Как уверяет Лидия Дулуб, харьковским учителям вообще переживать не стоит – им массовое увольнение не грозит.– В прошлом году молодых специалистов в Харьковской области пришло всего лишь чуть больше 200 человек. Последние три года в школы области приходит от 200 до 300 молодых специалистов. А всего педработников на Харьковщине около 27 тысяч. Более точные цифры будут к концу августа. Массового сокращения в нашем регионе не будет – перебора педагогических работников в наших школах нет. У нас нет такого количества учителей, чтобы их увольнять массово.Между тем за педагогов-пенсионеров уже взялись серьезно – согласно закону «О среднем образовании» с 1 июля их принудительно переводят на контракт. «Возрастным» учителям необходимо написать заявление на увольнение и одновременно заключить новое трудовое соглашение сроком на один год. Возможна пролонгация договора. По истечению года нужно будет снова заключать договор – уже на более длительный период, до трех лет. По рекомендации МОН работники, которые откажутся перезаключать срочный трудовой договор, будут уволены. На сайте Министерства образования и науки Украины эта норма указывается как «возможность для усиления педагогами школ».Безусловно, многие педагоги пенсионного возраста переживают, что не смогут пролонгировать договор, поскольку у них возникают определенные сложности в связи с компьютеризацией школ.– Новая украинская школа предполагает усиление использования информационно-коммуникационных технологий. Старшим учителям, возможно, действительно сложно с этим всем разбираться, – говорит учитель с многолетним стажем Марина Петровна.Учителя возмущены недальновидной политикой государства, из-за которой школа может лишиться профессиональных преподавателей с огромным багажом знаний.– Я считаю, что легче объяснить учителям-пенсионерам, как работают новые технологии, чем научить молодых всем навыкам и дать им знания, которые за долгие годы работы приобрели старшие учителя, – говорит педагог одной из школ Виктория Марковна. – Не стоит рассчитывать, что если мы просто избавимся от старой гвардии, к нам придут высококвалифицированные молодые учителя в надежде на повышение заработной платы. Качество образования в связи с увольнения педагогов-пенсионеров не улучшится. Молодежь не идет в школу не потому, что ей там нет места из-за пенсионеров, а потому что на четыре тысячи гривен никто работать не хочет.По словам Лидии Дулуб, профсоюз работников образования и науки неоднократно заявлял о недопустимости увольнения учителей по достижении пенсионного возраста и заключения с ними срочного договора сроком на один год. То, что происходит с 1 июля, противоречит Конституции Украины, КЗоТу, законам Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украина» и «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».– Профсоюз осуждает дискриминационные заявления чиновников и призывает органы законодательной и исполнительной власти обеспечить соблюдение гарантий, определенных Конституцией Украины, и норм Законов Украины относительно трудовых прав учителей и других работников образования, в том числе пенсионеров, – говорит Лидия Дулуб.