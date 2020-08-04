Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта другим заводам, сообщил генеральный директор ГП Укрспирт Сергей Блескун.

Тем самым, монополия Укрспирта на производство спирта разрушена, заявил и.о. генерального директора Укрспирта на своей странице в Facebook Cергей Блескун.- Постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас, - заявил Блескун.Он также заявил, что затягивать с приватизацией Укрспирта нельзя, поскольку заводы предприятия вскоре станут не нужны.- Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов ГП Укрспирт! И здесь мы на одной волне с профессиональной и мощной командой Фонда государственного имущества Украины и Министерства Экономического развития и торговли, - заявил гендиректор предприятия.По его словам, в связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства.- Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет. Мы не монополисты, мы теперь одни из, - заявил Блескун.