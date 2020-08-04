В областной государственной администрации подтвердили факт задержания чиновника.

Сегодня в Харькове задержали директора Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации, который, согласно информации из открытых источников, возглавил Департамент в конце июля.Как сообщает НАБУ, в обмен на 1,3 миллиона гривен чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям."Чиновника ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ принимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления", - рассказали в антикоррупционном бюро Украины.